«Вопрос тонкий»: жителя Башкирии застукали за вуайеризмом

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-29T11:57:52+03:00

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Житель Стерлитамака застукал мужчину, который подглядывал в бинокль за людьми из соседнего дома. Об этом обеспокоенный горожанин рассказал в городском сообществе ВКонтакте.

По его словам, подозрительный гражданин проводит целые дни на своем балконе, подсматриваю в окна домов напротив. В одном из них расположена поликлиника, в которой на приеме раздеваются пациенты. Вуайерист, как утверждает автор поста, сразу же прячется, когда замечает, что его «спалили».

– Искал информацию по поводу наказания, предусмотренного законом за это, но там ничего не нашел, так что вопрос тонкий, – написал мужчина.

В комментариях пользователь отметил, что мужчина зря волнуется, а в подглядывании нет ничего дурного.

– В свободной стране живём! Куда хотим - туда и смотрим. Смотреть пока ещё не запретили, – заметил подписчик паблика.

Другой пользователь сказал, что дома сейчас строят таким образом, что и без бинокля все видно, а тем, кто переживает насчет этого, может занавесить окна тюлем или установить жалюзи.

ИСТОЧНИК KP.RU