2019-08-29T13:28:58+03:00
Происшествия

В Уфе взорвалась домашняя химическая лаборатория

Из жилого дома эвакуировали 20 человек
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Сразу после взрыва в помещении начался пожарСразу после взрыва в помещении начался пожар
Изменить размер текста:

В уфимской многоэтажке в микрорайоне Инорс взорвалась домашняя химическая лаборатория.

Известно, что взрыв прогремел днем во вторник, 27 августа. Источник КП-Уфа сообщил, что безработный мужчина, который находился в квартире, получил ожоги рук, ног и головы. С места происшествия прибывшие полицейские изъяли любопытный набор улик – металлические пластины, шарики, цилиндры и емкости с остатками неизвестного вещества.

После взрыва в квартире начался серьезный пожар. Пожарным пришлось эвакуировать 20 жильцов многоэтажки. По данным портала «Ufa1», местные жители замечали, что пострадавший мужчина ранее проводил в квартире некие химические опыты. По найденным уликам можно предположить, что жилец взорванной квартиры мог готовить некое опасное вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна судьба 51-летнего жителя Башкирии, который пропал по пути в другой город
«Хорошо отношусь, люблю»: руководитель Челябинской области о Башкирии
За выборами в Башкирии будет наблюдать глава СПЧ при президенте России
Скоростной интернет и универсальная карта: школы Башкирии ожидают нововведения
За выборами в Башкирии будет следить тысяча юристов
«Элементы самолюбования»: эксперты оценили Instagram Радия Хабирова
Молодая мама ночью зашла в комнату, а годовалого сына нет: в Башкирии массово ищут пропавшего ребенка
В Башкирии вновь объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер
«Вопрос тонкий»: жителя Башкирии застукали за вуайеризмом
В Уфе мужчина шесть лет насиловал малолетнюю дочь своей любовницы
Автопробег «Комсомолки»: священную гору Торатау можно покорить менее чем за час
В Башкирии на глазах у очевидцев вспыхнул автомобиль
«Прости, родная, что не уберегли»: смертельная болезнь забрала жизнь молодой девушки из Башкирии
«Дом.ru»обновит более 1 миллиона устаревших роутеров
В парламенте Башкирии намерены бороться с маскирующимися под кафе точками продажи алкоголя
Водителям рассказали, где в Башкирии установлены камеры фиксации нарушений
Власти Башкирии подготовили документы для создания особой экономической зоны