В Уфе взорвалась домашняя химическая лаборатория

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-29T13:28:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В уфимской многоэтажке в микрорайоне Инорс взорвалась домашняя химическая лаборатория.

Известно, что взрыв прогремел днем во вторник, 27 августа. Источник КП-Уфа сообщил, что безработный мужчина, который находился в квартире, получил ожоги рук, ног и головы. С места происшествия прибывшие полицейские изъяли любопытный набор улик – металлические пластины, шарики, цилиндры и емкости с остатками неизвестного вещества.

После взрыва в квартире начался серьезный пожар. Пожарным пришлось эвакуировать 20 жильцов многоэтажки. По данным портала «Ufa1», местные жители замечали, что пострадавший мужчина ранее проводил в квартире некие химические опыты. По найденным уликам можно предположить, что жилец взорванной квартиры мог готовить некое опасное вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU