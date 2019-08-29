Автопробег «Комсомолки»: священную гору Торатау можно покорить менее чем за час
Первый день автопробега «Комсомольской правды – Уфа» в честь 100-летия Башкирии завершился восхождением на вершину шихана Торатау.
Весь путь от подножия горы до вершины занял около 40 минут. Естественно, с кратковременными остановками - чтобы перевести дух. Крутой склон буквально изрыт импровизированными ступеньками - сразу видно, что это популярное у туристов место.
Шихан Торатау - настоящий символ Стерлитамакского района и всей Башкирии. Этот уникальный геологический объект был признан памятником природы в 1965 году. Сейчас республиканские власти делают все возможное, чтобы включить Торатау и его соседа Юрактау в геопарк ЮНЕСКО.
Подробнее о том, как добраться до этого удивительного места читайте в нашем отчете об автопробеге в честь 100-летия Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU