2019-08-29T11:25:30+03:00
Общество

Автопробег «Комсомолки»: священную гору Торатау можно покорить менее чем за час

Первый день нашего путешествия завершился восхождением на знаменитый шихан в Стерлитамакском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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С высоты шихана Торатау открывается потрясающий видС высоты шихана Торатау открывается потрясающий видФото: Рустем АХУНОВ
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Первый день автопробега «Комсомольской правды – Уфа» в честь 100-летия Башкирии завершился восхождением на вершину шихана Торатау.

Весь путь от подножия горы до вершины занял около 40 минут. Естественно, с кратковременными остановками - чтобы перевести дух. Крутой склон буквально изрыт импровизированными ступеньками - сразу видно, что это популярное у туристов место.

Шихан Торатау - настоящий символ Стерлитамакского района и всей Башкирии. Этот уникальный геологический объект был признан памятником природы в 1965 году. Сейчас республиканские власти делают все возможное, чтобы включить Торатау и его соседа Юрактау в геопарк ЮНЕСКО.

Подробнее о том, как добраться до этого удивительного места читайте в нашем отчете об автопробеге в честь 100-летия Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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