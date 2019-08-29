Автопробег «Комсомолки»: священную гору Торатау можно покорить менее чем за час

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-29T11:25:30+03:00

Первый день нашего путешествия завершился восхождением на знаменитый шихан в Стерлитамакском районе республики

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Первый день автопробега «Комсомольской правды – Уфа» в честь 100-летия Башкирии завершился восхождением на вершину шихана Торатау.

Весь путь от подножия горы до вершины занял около 40 минут. Естественно, с кратковременными остановками - чтобы перевести дух. Крутой склон буквально изрыт импровизированными ступеньками - сразу видно, что это популярное у туристов место.

Шихан Торатау - настоящий символ Стерлитамакского района и всей Башкирии. Этот уникальный геологический объект был признан памятником природы в 1965 году. Сейчас республиканские власти делают все возможное, чтобы включить Торатау и его соседа Юрактау в геопарк ЮНЕСКО.

Подробнее о том, как добраться до этого удивительного места читайте в нашем отчете об автопробеге в честь 100-летия Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU