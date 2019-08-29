«Прости, родная, что не уберегли»: смертельная болезнь забрала жизнь молодой девушки из Башкирии

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-29T10:40:39+03:00

Родные Снежаны до сих пор не могут поверить, что их улыбчивой и доброй девочки больше нет

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На днях из небольшого села Аскарово Абзелиловского района пришли трагические новости: скончалась 17-летняя Снежана Гильмутдинова, почти год боровшаяся с раком носоглотки 4 стадии. Высокодозные «химии», лечение в московской клинике, к сожалению, не дали результата, и 23 августа девушка умерла.

Напомним, что впервые болезнь проявилась еще в августе 2018 года: Снежана поступила в уфимский колледж и уже заселялась в общежитие, когда у нее без причины начала повышаться температура. Девушка решила не беспокоить родных и глотала жаропонижающие таблетки, но улучшения не наступало. Когда Снежана все же пожаловалась маме на плохое самочувствие, у нее уже под челюстью выросла огромная шишка, а сама девушка сильно похудела и осунулась. Врачи поставили неутешительный диагноз: рак носоглотки. Снежану прооперировали, назначили несколько курсов химиотерапии, но болезнь оказалась сильнее.

- Прости, родная, что не уберегли. За все прости, - скорбят родные юной девушки. – Безумно больно осознавать, что тебя больше нет с нами.

«Комсомольская правда - Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Снежаны Гильмутдиновой.

ИСТОЧНИК KP.RU