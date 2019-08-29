Водителям рассказали, где в Башкирии установлены камеры фиксации нарушений

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-29T09:59:00+03:00

Появилась карта мест, где в Башкирии установлены камеры фиксации нарушений ПДД

Изменить размер текста: A A

Власти Башкирии опубликовали карту, на которой указано местоположение всех камер фиксации нарушений ПДД на дорогах республики.

По данным госкомтранса республики, сейчас на дорогах региона установлены 238 комплексов фиксации нарушений ПДД. Из низ 169 стационарных, 63 передвижных и еще 6 мобильных. Установка подобных девайсов призвана снизить аварийность на дорогах региона.

С полным списком камер можно ознакомиться на сайте «Центра организации дорожного движения» Башкирии.

Напомним, что всего на дорогах Башкирии до 2020 года будут установлены 609 камер фиксации нарушений ПДД. На это потратят порядка 1,77 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU