Власти Башкирии подготовили документы для создания особой экономической зоны

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-29T09:32:23+03:00

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Врио главы Башкирии подписал заявку на создание особой экономической зоны «Алга» (ОЭЗ) в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. Несколько десятков томов документов в ближайшее время будут направлены в Минэкономразвития России. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Общая площадь участков ОЭЗ, по данным руководителя аппарата правительства Илшата Тажитдинова, составит 468,8 гектаров. Для освоение территории построят сети экектро-, газо- и водоснабжения, а также проложат подъездные пути для машин и железнодорожного транспорта. Вложения оцениваются в размере 6 млрд рублей.

Семь потенциальных резидентов подтвердили намерения по реализации инвестпроектов на территории ОЭЗ. Среди них предприятия нефтехимии, приборостроения и пищевой промышленности. Она вложат порядка 24 млрд рублей.

– Дай Всевышний нам всем немного удачи, – написал Радий Хабиров на своей странице в соцсети после подготовки пакета документов.

Он отметил, что всего в стране 25 ОЭЗов, при этом в Башкирии не было ни одной.

ИСТОЧНИК KP.RU