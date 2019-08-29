2019-08-29T08:18:06+03:00
Происшествия

Заступившегося за девушку жителя Башкирии избили в Соль-Илецке

Мужчина поступил в больницу с переломом челюсти и сотрясением мозга
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Нападавшему грозит до трех лет лишения свободыНападавшему грозит до трех лет лишения свободы
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Житель Башкирии, отдыхавший с семьей в Соль-Илецке, заступился за девушку и оказался в больнице. Накануне 25-летний парень заметил, что к местной жительнице пристают неизвестные. Он сделал замечание хулиганам, и в итоге все закончилось дракой. Заступник получил сотрясение мозга и тройной перелом нижней челюсти.

Полицейские задержали 46-летнего нападавшего. В отношении него уже завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Она предполагает лишение свободы сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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