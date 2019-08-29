2019-08-29T07:55:14+03:00
Общество

В Уфе незаконно уничтожили памятник архитектуры, который построили в начале прошлого века

Здание было снесено по инициативе собственника
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Башкультнаследиефото: Башкультнаследие
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В Уфе незаконно уничтожили «Дом жилой с мастерской», который является объектом культурного наследия. Его построили в конце XIX – начале XX века. Он был расположен на улице Нехаева микрорайона Нижегородка. Об этом сообщили в пресс-службе Башкультнаследия

Ведомство совместно с полицейскими установило собственника объекта и сотрудника организации, которые снес одноэтажное здание. По словам первого, дом был снесен по его инициативе без разрешения соответствующих органов. Как оказалось, это было незаконно – здание относилось к выявленным объектам культурного наследия.

УВД по Уфе направило заявление о возбуждении уголовного дела по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". Организовано административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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