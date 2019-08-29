В Башкирии водитель на «шестерке» сбил женщину, переходящую дорогу

СЕГОДНЯ 07:26 2019-08-29T07:26:37+03:00

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Вчера вечером, 28 августа, в Сибае произошло ДТП: на улице Индустриальное шоссе 50-летний водитель сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. От удара 67-летняя пешеход отлетела в сторону, но, к счастью, осталась жива: с ушибами и другими травмами пенсионерку отвезли в больницу.

Сейчас в обстоятельствах наезда разбираются сотрудники дорожной полиции. Выяснилось, что ранее водитель и вовсе был лишен прав за множественные нарушения.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых 2 человека погибли и 15 получили травмы, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU