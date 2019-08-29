2019-08-29T09:24:12+03:00
Общество

«Не проститутка, а индивидуалка»: уфимка шокировала ведущего федерального ток-шоу своим признанием

Женщина заявила, что совершенно не стыдится своей профессии
Яна БАЗЕКИНА
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Мария не считает, что в ее профессии есть что-то постыдноеМария не считает, что в ее профессии есть что-то постыдное
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Нашумевшая история с изнасилованием нигерийцем уфимской проститутки получила продолжение. На днях Мария Л. приняла участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале, где открыто заявила, что она много лет обслуживает мужчин за деньги и не стесняется своей профессии. И вообще, никакая она не проститутка, а «индивидуалка», а это огромная разница.

Жрица любви в подробностях рассказала о том злополучном вечере, когда 31 декабря 2018 года к ней заявился клиент – нигериец Осиа. Встреча не задалась с самого начала: сначала Осиа потребовал у Марии 500 долларов, потом набросился и начал душить, а затем, угрожая ножом, изнасиловал. Удовлетворив свою похоть, нигериец скрылся восвояси, прихватив 4 телефона, планшет и деньги.

- Он спросил, где у меня презервативы. А я и подумать не могла, что он хочет воспользоваться моим телом, - рассказывала Мария, украдкой утирая слезы.

Конечно, друзья Осии, также приехавшие на ток-шоу, не согласились с такой версией случившегося. Они уверяют, что Мария познакомилась с нигерийцем еще в 2017 году и украла у него 500 долларов. Почти год Осия искал «ночную бабочку», чтобы вернуть украденные деньги, и совершенно не собирался ею овладевать, поскольку еще в 2017 не впечатлился ее внешностью.

Сейчас же Осия находится в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается, и темнокожему студенту грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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