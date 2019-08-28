В Уфе на пешеходных переходах установили «картонных» детей

СЕГОДНЯ 19:47 2019-08-28T19:47:37+03:00

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В уфимском Затоне на пешеходных переходах установили фотореалистичные картонные макеты школьников, сообщает телеканал «Вся Уфа». Автор идеи полагает, что благодаря картонным детям на дорогах снизится количество ДТП с несовершеннолетними.

Одна такая фигура стоит порядка 7 тысяч рублей. Инициаторами выступили уфимские предприниматели. Пока установлено всего 4 макета на улице Ахметова, позже они появятся и в других районах Уфы.

В социальных сетях пользователи начали высказывать опасения, что водители совсем скоро могут привыкнуть к макетам и вновь перестать обращать внимание на юных пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU