В Уфе на пешеходных переходах установили «картонных» детей
Автор задумки уверен, что макеты снизят количество аварий с детьми
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В уфимском Затоне на пешеходных переходах установили фотореалистичные картонные макеты школьников, сообщает телеканал «Вся Уфа». Автор идеи полагает, что благодаря картонным детям на дорогах снизится количество ДТП с несовершеннолетними.
Одна такая фигура стоит порядка 7 тысяч рублей. Инициаторами выступили уфимские предприниматели. Пока установлено всего 4 макета на улице Ахметова, позже они появятся и в других районах Уфы.
В социальных сетях пользователи начали высказывать опасения, что водители совсем скоро могут привыкнуть к макетам и вновь перестать обращать внимание на юных пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU