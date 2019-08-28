В Башкирии водитель, из-за которого в ДТП погибли двое детей, был лишен прав

СЕГОДНЯ 18:15 2019-08-28T18:15:07+03:00

В этом году он лишился ВУ из-за пьяной езды на машине

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35-летний водитель, который сегодня, 28 августа, устроил смертельную аварию в Туймазинском районе, был лишен водительского удостоверения. Об этом сообщил Динар Гильмутдинов.

Оказалось, что Денис Б. – один из тех автомобилистов, которые любят ездить за рулем пьяными. В этом году ему пришлось расстаться с правами из-за нетрезвой езды. Отметим также, что погибшие дети не были зафиксированы в автокреслах.

Напомним, ДТП произошло вблизи поселка Серафимовский около 14 часов 30 минут. Мужчина за рулем «Дэу Нексии» вылетел в кювет и протаранил дерево. В ЧП погибли двое девочек, 6 и 4 лет, сам автомобилист и его сожительница, мать погибших, находятся в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU