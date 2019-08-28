2019-08-28T18:58:17+03:00
Общество

Жительница Башкирии возмутилась равнодушным отношением к инвалиду

В автобусе мужчине никто не помог подняться на коляску
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Женщину из Нефтекамска обескуражило отношение местных жителей к инвалиду в автобусе. Люди не помогли мужчине с ограниченными возможностями подняться на коляску, и он всю дорогу проехал, сидя на площадке у самого выхода. Фотографию возмущенная девушка выложила в одном из городских сообществ социальной сети.

– Он не просил даже помочь, – написала автор поста. – А недомужиков было много рядом, никто не помог.

Многие подписчики согласились с тем, что ситуация неприятная, однако нашли в чем упрекнуть саму жительницу города. Так, один из пользователей отметил, что она могла бы проявить инициативу и помочь инвалиду. Некоторые вспомнили случаи, когда сами были свидетелями чего-то подобного.

– Мы как-то раз ехали в автобусе, и в нем были только женщины и один мужчина! После моего замечания помочь инвалиду на коляске он сказал, что у него спина болит и он не может помочь, пришлось женщинам это делать, – рассказала свою историю подписчица сообщества.

В конечном итоге обсуждение свелось к теме аморфности и безразличия у мужского населения республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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