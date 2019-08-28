36-летняя мать двоих детей из Башкирии, которая почти год боролась с раком, умерла у себя дома

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-28T16:48:17+03:00

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Сегодня, 28 августа, оборвалась жизнь 36-летней Лейсан Терюшиной из села Серафимовский Туймазинского района Башкирии. Женщина скончалась у себя дома. Завтра, 29 августа, она должна была ложиться в больницу города Октябрьский, чтобы пройти очередной курс химиотерапии, а затем планировала снова полететь в Москву на повторное исследование.

Но планам не суждено было сбыться, и сегодня в ее официальной группе помощи во «Вконтакте» родные поведали печальные новости.

- Она умерла, - такая запись закреплена в сообществе.

Напомним, что Лейсан узнала о болезни в октябре 2018 года на медосмотре. У нее обнаружили рак желудка третьей стадии. Супруги продали все, что у них есть, лишь бы вылечить любящую жену и маму. На протяжении года она лечилась, проходилась химиотерапию, мечтала выздороветь и повести младшего сына в первый класс. У Лейсан остались двое детей – 13-летний Никита и 7-летний Матвей.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Лейсан.

ИСТОЧНИК KP.RU