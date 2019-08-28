Три новых резидента ТОСЭР «Белебей» в Башкирии создадут 196 рабочих мест

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-28T15:59:16+03:00

Один из резидентов вложится в производство мучных и кондитерских изделий Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике откроются производства пеностекла, металлических конструкций и мучных изделий

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На территории опережающего социально-экономического развития «Белебей» зарегистрировались три новых резидента. Вчера, 27 августа, в реестр были внесены компании «Башпеностекло», «Стройинвест» и «Наш Хлеб». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

Первый резидент – ООО «Башпенстекло» – планирует построить завод по производству пеностекла. Стоимость проекта составляет 270 млн рублей. Благодаря производству появится 23 рабочих места.

ООО «Стройинвест» собирается организовать производство металлических конструкций. Предварительная сумма инвестиций – 7,7 млн рублей. Предприятие обеспечит 82 рабочих места.

Наконец, ООО «Наш Хлеб» вложится в изготовление мучных и кондитерских изделий. Объем инвестиций составит около 5,2 млн рублей. 82 жителя Башкирии смогут получить здесь работу.

На сегодняшний день резидентами ТОСЭР являются 26 инвесторов республики.

ИСТОЧНИК KP.RU