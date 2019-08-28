В Следкоме Башкирии прокомментировали смерть 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-28T15:24:07+03:00

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В региональном следственном комитете прокомментировали смерть 15-летнего подростка из Мелеуза. Парень отравился, надышавшись парами газа из баллона.

В ведомстве сообщили, что в злополучный день восемь подростков от 12 до 17 лет вдыхали пары из газового баллона и распивали спиртное. Спустя несколько часов ребят заметили сотрудники полиции. В этот момент одному парню стало плохо: у него начались конвульсии. Он потерял сознание. Правоохранители оказывали мальчику первую помощь и вызвали «скорую». Подростка доставили в районную больницу – однако он скончался, не приходя в сознание.

– В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты баллоны с газом, назначена судебно-медицинская экспертиза , – сообщили в пресс-службе СК Башкирии.

Правоохранительное ведомство также привело печальную статистику: за последние пять месяцев произошло три смертельных случая отравления парами газа.

ИСТОЧНИК KP.RU