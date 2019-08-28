2019-08-28T17:20:30+03:00
Происшествия

21-летний парень из Башкирии за деньги делился тайнами клиентов

Молодой человек рассказывал о чужих телефонных разговорах
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии за деньги рассказывал о телефонных разговорах своих клиентовЖитель Башкирии за деньги рассказывал о телефонных разговорах своих клиентов
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21-летний житель Башкирии за деньги раскрывал тайну телефонных разговоров клиентов.

По данным прокуратуры республики, с февраля по март 2018 года молодой человек, трудившийся в компании, предоставляющей услуги сотовой связи, рассказывал о звонках своих клиентов некому заинтересованному лицу. Естественно, за нарушения он получал денежное вознаграждение. Вскоре об истории узнали сотрудники МВД Башкирии.

По факту нарушения тайны телефонных разговоров стражи порядка возбудили уголовное дело. Точку в необычной истории предстоит поставить Стерлитамакскому городскому суду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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