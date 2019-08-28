21-летний парень из Башкирии за деньги делился тайнами клиентов

СЕГОДНЯ 17:20 2019-08-28T17:20:30+03:00

Изменить размер текста: A A

21-летний житель Башкирии за деньги раскрывал тайну телефонных разговоров клиентов.

По данным прокуратуры республики, с февраля по март 2018 года молодой человек, трудившийся в компании, предоставляющей услуги сотовой связи, рассказывал о звонках своих клиентов некому заинтересованному лицу. Естественно, за нарушения он получал денежное вознаграждение. Вскоре об истории узнали сотрудники МВД Башкирии.

По факту нарушения тайны телефонных разговоров стражи порядка возбудили уголовное дело. Точку в необычной истории предстоит поставить Стерлитамакскому городскому суду.

ИСТОЧНИК KP.RU