В Татарстане житель Башкирии пытался убить несовершеннолетнюю сестру своей любовницы

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-28T14:59:15+03:00

Школьница спала, когда мужчина подошел к ней с ножом

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Житель Башкирии пытался убить 16-летнюю сестру своей возлюбленной в Татарстани. По версии следствия, 24 августа 34-летний мужчина приехал в гости к девушке в село Подлесная Шентала Алекссевского района. Женщина уехала в Казань, оставив его со своей 16-летней сестрой и маленькой дочерью.

Мужчина уложил детей спать, а потом попытался убить родственницу любовницы. Он взял нож, подошел к спящей школьнице и несколько раз ударил ее ножом, после чего начал душить. Каким-то удивительным образом она смогла отбиться: девочка отобрала холодное оружие и ранила обидчика. Подросток сразу же позвонил родным, а те вызвали полицию.

Во время задержания подозреваемый рассказал правоохранителям, что решение убить пострадавшую пришло ему в голову спонтанно. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчина заключили под стражу в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU