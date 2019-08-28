В Татарстане житель Башкирии пытался убить несовершеннолетнюю сестру своей любовницы
Житель Башкирии пытался убить 16-летнюю сестру своей возлюбленной в Татарстани. По версии следствия, 24 августа 34-летний мужчина приехал в гости к девушке в село Подлесная Шентала Алекссевского района. Женщина уехала в Казань, оставив его со своей 16-летней сестрой и маленькой дочерью.
Мужчина уложил детей спать, а потом попытался убить родственницу любовницы. Он взял нож, подошел к спящей школьнице и несколько раз ударил ее ножом, после чего начал душить. Каким-то удивительным образом она смогла отбиться: девочка отобрала холодное оружие и ранила обидчика. Подросток сразу же позвонил родным, а те вызвали полицию.
Во время задержания подозреваемый рассказал правоохранителям, что решение убить пострадавшую пришло ему в голову спонтанно. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчина заключили под стражу в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU