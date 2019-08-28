2019-08-28T14:24:43+03:00
Общество

Врач из Башкирии скончался за день до допроса по уголовному делу о смерти роженицы

Профсоюз медиков пытается обратить внимание на серьезную проблему
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В профсоюзе рассказали о тяжелых условиях, в которых приходится работать врачамВ профсоюзе рассказали о тяжелых условиях, в которых приходится работать врачамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нефтекамске в конце прошлого месяца от сердечного приступа умер анестезиолог-реаниматолог. Он скончался за день до дачи показаний по уголовному делу о смерти роженицы. Инцидент обсудили на прошедшей пресс-конференции Профсоюза работников здравоохранения. По мнению представителей организации, сердце врача не выдержало давления Следственного комитета.

– Смерть произошла в конце июля, когда в больнице работал следователь по особо важным делам, медиков как подозреваемых допрашивали и изымали документы, – отмечается в пресс-релизе.

В профсоюзе также рассказали, что в городах и районах Башкирии катастрофически не хватает квалифицированных кадров. А те, кто есть, испытывают колоссальные физические и психологические нагрузки на работе.

– Когда в городской больнице остается один врач-реаниматолог, профессиональные риски возрастают. А цена ошибки врача – жизнь и здоровье больного и, как следствие, уголовное дело, – объяснили в пресс-службе организации.

Виталий Манзюков, заведующий правовым отделом профсоюза сообщил, что на собраниях врачи говорят, что больше не могут так работать и готовы уйти из профессии. В пример он привел врача-реаниматолога в Стерлитамаке, который получает 80 тысяч рублей, работая по 400 часов вмесяц, при укомплектованности отделения на 48%.

– Каждое следственное действие не проходит для врачей бесследно, – рассказал Манзюков. – Это отражается на здоровье врачей, они получают гипертонические кризы, инсульты и инфаркты, имеют другие последствия для здоровья.

Председатель республиканского профсоюза Павел Зырянов отметил, что в прошлом году Следком возбудил 2,2 тысячи уголовных дел, связанных с врачебными ошибками. По его данным, в каждой крупной больнице Башкирии возбуждено хотя бы одно дело против медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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