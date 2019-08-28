Житель Башкирии хотел накачаться и отправился под суд

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-28T13:30:36+03:00

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Сильное желание как можно скорее набрать мышечную массу для жителя Нефтекамска стало роковым. Его приговорили к одному году лишения свободы за покупку запрещенных веществ.

Нефтекамский районный суд осудил горожанина по уголовной статье за контрабанду. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в феврале текущего года мужчина увидел в интернете рекламу веществ, предназначенных для наращивания мышечной массы. Он не устоял перед выгодным предложением и заказал из Беларуси целых 525 таблеток, 14 флаконов и 28 ампул анаболических стероидов. Нефтекамец отдал за свой заказ 36 тысяч рублей.

Препараты, как оказалось, были запрещены для свободного оборота в России. Мужчину при получении анаболиков задержали сотрудники правопорядка. Он во всем сознался. Суд приговорил жителя Нефтекамска к одному году лишения свободы условно. Изъятые препараты было постановлено уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU