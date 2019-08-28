2019-08-28T13:02:35+03:00
Общество

Житель Башкирии поехал на заработки и пропал – его ищут уже три месяца

Мужчина отправился в другой город
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Волонтеры просят помощи добровольцевВолонтеры просят помощи добровольцев
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В Башкирии разыскивают без вести пропавшего Рамиля Янбердина из Стерлитамака. Представители местного поискового отряда «Отклик» сообщили, что в мае 2019 года 51-летний мужчина поехал на работу в город Мелеуз и с тех пор не давал о себе знать. Его ищут уже более трех месяцев. Волонтеры добавили, что нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы: рост – 170 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, светло-зеленые глаза. Особые приметы: хромает на правую ногу. В день пропажи Рамиль был одет в зеленый пиджак, черные брюки и черные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Рамиля Янбердина, просят сообщить по телефону 8-987-10-60-601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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