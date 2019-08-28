В Башкирии начали выдавать госномера с новым кодом региона
Вместо 102 на автомобильных номерах появляется серия 702
фото: Instagram.com
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В отдельных регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Башкирии начали выдавать госномера для автомобилей с новым кодом региона – 702. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал начальник региональной ГИБДД Динар Гильмутдинов. Изначально информацию об этом сообщили в соцсетях удивленные водители.
По словам главы республиканской ГАИ, нововведение было запланировано. Это связано с тем, что предыдущая серия – 102 – заканчивается. В скором времени номера с новым кодом будет выдаваться во всех регистрационных подразделениях Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU