2019-08-28T12:32:09+03:00
Общество

В Башкирии начали выдавать госномера с новым кодом региона

Вместо 102 на автомобильных номерах появляется серия 702
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Instagram.comфото: Instagram.com
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В отдельных регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Башкирии начали выдавать госномера для автомобилей с новым кодом региона – 702. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал начальник региональной ГИБДД Динар Гильмутдинов. Изначально информацию об этом сообщили в соцсетях удивленные водители.

По словам главы республиканской ГАИ, нововведение было запланировано. Это связано с тем, что предыдущая серия – 102 – заканчивается. В скором времени номера с новым кодом будет выдаваться во всех регистрационных подразделениях Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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