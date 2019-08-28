2019-08-28T12:11:52+03:00
Общество

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Ожидаются порывы до 20 метров в секунду
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сильный ветер ведомство рекомендует переждать в помещенииСильный ветер ведомство рекомендует переждать в помещенииФото: Алексей БУЛАТОВ
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МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение. На территории республики будет бушевать порывистый ветер.

В пресс-службе ведомства отметили, что с 20:00 28 августа до 20:00 29 августа ожидается облачная погода и дождь. Северо-западный ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду. Это касается в первую очередь восточных районов республики.

Температура воздуха ночью составит +6, +11 градусов, местами столбик термометра покажет +3. Днем ситуация не сильно изменится: +8, +13, по югу до 18 градусов тепла.

Сильный ветер МЧС рекомендует переждать в помещении. На улице лучше держаться подальше от шатких конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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