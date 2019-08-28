2019-08-28T11:53:39+03:00
Общество

«Заступитесь кто-нибудь!»: в Уфе на пожилую женщину напал маршрутчик

Бабушке пришлось отбиваться от водителя [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
фото: скриншот видеофото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Уфимцы стали свидетелями потасовки между пожилой женщиной и водителем автобуса. Инцидент на камеру телефона заснял один из очевидцев. Позже он опубликовал видео во всех крупных сообществах социальной сети.

Все произошло в салоне «Газели», которая следовала по маршруту 228. Автор, обнародовавший запись, рассказал, что шофер во время езды говорил по телефону и чуть не врезался в попутную маршрутку. Бабушка страшно перепугалась и начала выражать недовольство. Водитель вскочил со своего места и начал грубо выяснять отношения с пожилой женщиной.

– На видео не попало как он взял ее за шиворот, обматерил, – рассказал свидетель.

В объектив камеры, вероятно, попал конец конфликта. Бабушка пытается отбиться ногами от шофера и параллельно ругается. Мужчина тоже кричит и требует, чтобы женщина замолчала. Он выхватывает ее сумочку и бросает обратно. В конце записи уфимка обращается к пассажирам, которые молча за всем наблюдают: «Заступитесь кто-нибудь!» Как сообщила женщина, опубликовавшая запись, именно она и заступилась за бабушку.

– Вышла вместе с ней, сообщили в полицию, ей очень плохо было, плакала сильно, – рассказала жительница Уфы.

Ситуацию прокомментировали в Госкомтрансе. По данным ведомства, по итогам внутреннего служебного расследования водитель 228-го маршрута был уволен.

Потасовка в уфимской маршрутке // 28.08.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе в Башкирии в ДТП погибли два ребенка
Врач из Башкирии скончался за день до допроса по уголовному делу о смерти роженицы
Житель Башкирии хотел накачаться и отправился под суд
Житель Башкирии поехал на заработки и пропал – его ищут уже три месяца
В Башкирии начали выдавать госномера с новым кодом региона
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Звезда сериала «Кухня» сделала необычное фото в Уфе
Автопробег «Комсомолки»: жители села Петровское своими силами восстановили храм Покрова Пресвятой Богородицы
Из Уфы могут запустить прямые рейсы в Израиль
В Уфе 10-летний ребенок застрял между гаражами
Жителей Башкирии испугали трупы коров на обочине
Следком Башкирии прокомментировал слухи о расхитителях могил
В Башкирии построят мясокомбинат за 750 млн рублей
Ночью в Уфе под колеса автомобиля попала женщина
В Башкирии пьяный водитель без прав вылетел в кювет на легковушке
Стала известна судьба Госцирка в Уфе
Радий Хабиров призвал бороться с незаконной продажей алкоголя по законам военного времени
В Уфе обвинившая в изнасиловании троих коллег дознавательница вновь не явилась в суд
В Башкирии детей застали за опасным занятием
Уфимку спасли благодаря мессенджеру WhatsApp
В Башкирии внезапно скончался 15-летний подросток
Суд по правам человека обязал выплатить экс-сенатору Изместьеву 12 тысяч евро
В МВД Башкирии рассказали, кто и зачем разрыл могилу молодой девушки