«Заступитесь кто-нибудь!»: в Уфе на пожилую женщину напал маршрутчик

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-28T11:53:39+03:00

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Уфимцы стали свидетелями потасовки между пожилой женщиной и водителем автобуса. Инцидент на камеру телефона заснял один из очевидцев. Позже он опубликовал видео во всех крупных сообществах социальной сети.

Все произошло в салоне «Газели», которая следовала по маршруту 228. Автор, обнародовавший запись, рассказал, что шофер во время езды говорил по телефону и чуть не врезался в попутную маршрутку. Бабушка страшно перепугалась и начала выражать недовольство. Водитель вскочил со своего места и начал грубо выяснять отношения с пожилой женщиной.

– На видео не попало как он взял ее за шиворот, обматерил, – рассказал свидетель.

В объектив камеры, вероятно, попал конец конфликта. Бабушка пытается отбиться ногами от шофера и параллельно ругается. Мужчина тоже кричит и требует, чтобы женщина замолчала. Он выхватывает ее сумочку и бросает обратно. В конце записи уфимка обращается к пассажирам, которые молча за всем наблюдают: «Заступитесь кто-нибудь!» Как сообщила женщина, опубликовавшая запись, именно она и заступилась за бабушку.

– Вышла вместе с ней, сообщили в полицию, ей очень плохо было, плакала сильно, – рассказала жительница Уфы.

Ситуацию прокомментировали в Госкомтрансе. По данным ведомства, по итогам внутреннего служебного расследования водитель 228-го маршрута был уволен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/728596" frameborder="0"></iframe> Потасовка в уфимской маршрутке // 28.08.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU