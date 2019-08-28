2019-08-28T11:21:35+03:00
Общество

Звезда сериала «Кухня» сделала необычное фото в Уфе

Ольга Кузьмина примерила на себе образ башкирской красавицы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Instagram.comфото: Instagram.com
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Звезда популярного сериала «Кухня» Ольга Кузьмина примерила на себе образ башкирской красавицы. Она сфотографировалась на фоне фонтана «7 девушек» в Уфе. Снимок был опубликован на официальном аккаунте актрисы в Instagram. Подписчики Ольги тепло приняли новый образ. Однако многие задавались вопросом, зачем именно она приехала в Башкирию. Ситуацию прояснил экс-руководитель Центра развития туризма республики

Артур Идельбаев рассказал, что Кузьмина приехала вместе со съемочной группой, чтобы снять выпуск рейтинговой передачи о туризме, в которой она является ведущей.

– У нас Ольга попробует перевоплотится в башкирку и провести мастер класс по всему тому, что умеют делать наши жители, – написал Идельбаев на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что актриса уже варила бузу, готовила жвачку из бересты, доила кобыл, делала кумыс и добывала колодный мед. Помимо этого, она разучила танец «Семь девушек». По всей видимости, фотографией Кузьмина намекнула именно на это.

фото: Facebook.com

фото: Facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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