Автопробег «Комсомолки»: жители села Петровское своими силами восстановили храм Покрова Пресвятой Богородицы

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-28T11:06:38+03:00

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После посещения памятников природы в Ишимбайском районе республики автопробег «Комсомолки» продолжился. Автоколонна направилась в село Петровское, где мы посетили новую церковь, которую местные жители возвели на пожертвования.

На входе в церковь участников автопробега ждал отец Владимир. Священнослужитель встретил нас как самых дорогих гостей и рассказал о непростой судьбе этого храма.

- В 30-е годы старую деревянную церковь разрушили. Но жители села все равно не смогли отречься от бога. Без малого полвека верующие собирались на молитву в деревянной избе на окраине. И лишь в 80-е годы нам удалось получить разрешение местных властей на строительство нового здания, - рассказал отец Владимир.

На заднем дворе храма стоит купол старой церкви, обитый медью. Когда-то он возвышался над деревянным зданием, стоявшим в селе Петровское еще с 19 века. Священнослужители спасли его от переплавки и полного разрушения. Сейчас его поврежденный корпус является напоминанием о гонениях на верующих, имевших место быть в 30-х годах прошлого века.

Подробнее о том, как добраться до этого удивительного места читайте в нашем отчете об автопробеге в честь 100-летия Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU