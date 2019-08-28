Из Уфы могут запустить прямые рейсы в Израиль
Уфимцы в ближайшее время могут получить прямой рейс до Израиля. Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с чрезвычайным и полномочным послом государства Израиль в России Гарри Кореном. Они обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах: от экономики до туризма.
Иностранный делегат отметил, что для повышения инвестиционной и туристической привлекательности сторон было бы не лишним запустить прямое авиасообщение.
– Наши двери открыты, наши души распахнуты, – подытожил Радий Хабиров встречу с послом. – Мы хотели бы сотрудничать с вами во всех сферах.
К слову, прямые рейсы из Уфы в Тель-Авив выполнялись с 2011 по 2014 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU