2019-08-28T10:52:21+03:00
Общество

Из Уфы могут запустить прямые рейсы в Израиль

На этом настаивает полномочный посол иностранного государства
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ранее прямые рейсы из Уфы в Тель-Авив уже действовалиРанее прямые рейсы из Уфы в Тель-Авив уже действовалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уфимцы в ближайшее время могут получить прямой рейс до Израиля. Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с чрезвычайным и полномочным послом государства Израиль в России Гарри Кореном. Они обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах: от экономики до туризма.

Иностранный делегат отметил, что для повышения инвестиционной и туристической привлекательности сторон было бы не лишним запустить прямое авиасообщение.

– Наши двери открыты, наши души распахнуты, – подытожил Радий Хабиров встречу с послом. – Мы хотели бы сотрудничать с вами во всех сферах.

К слову, прямые рейсы из Уфы в Тель-Авив выполнялись с 2011 по 2014 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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