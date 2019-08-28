Из Уфы могут запустить прямые рейсы в Израиль

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-28T10:52:21+03:00

Ранее прямые рейсы из Уфы в Тель-Авив уже действовали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Уфимцы в ближайшее время могут получить прямой рейс до Израиля. Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с чрезвычайным и полномочным послом государства Израиль в России Гарри Кореном. Они обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах: от экономики до туризма.

Иностранный делегат отметил, что для повышения инвестиционной и туристической привлекательности сторон было бы не лишним запустить прямое авиасообщение.

– Наши двери открыты, наши души распахнуты, – подытожил Радий Хабиров встречу с послом. – Мы хотели бы сотрудничать с вами во всех сферах.

К слову, прямые рейсы из Уфы в Тель-Авив выполнялись с 2011 по 2014 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU