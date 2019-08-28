В Уфе 10-летний ребенок застрял между гаражами

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-28T10:25:35+03:00

Мальчик потянулся за оброненным телефоном и оказался в западне [видео]

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В Уфе вчера днем, 27 августа, 10-летний мальчик застрял между гаражами. На помощь ему прибыли спасатели. Инцидент произошел на улице Сельской.

Школьник вместе со своими друзьями бегал по гаражам. Во время игр его телефон упал в зазор между металлическими боксами. Мальчик попытался достать гаджет, но пока тянулся за ним, застрял в узком проеме.

Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи гидравлического инструмента раздвинули гаражи, предварительно подав школьнику веревку и каску. После этого сотрудники экстренного ведомства смогли вытянуть «пленника» из западни. Как отмечается в пресс-службе Управления гражданской защиты, спасателям помогали родственники мальчика.

Врач осмотрел ребенка. Как оказалось, тот не получил серьезных повреждений и отделался ссадинами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/728562" frameborder="0"></iframe> В Уфе ребенок застрял между гаражами // 28.08.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU