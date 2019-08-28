В Уфе 10-летний ребенок застрял между гаражами
В Уфе вчера днем, 27 августа, 10-летний мальчик застрял между гаражами. На помощь ему прибыли спасатели. Инцидент произошел на улице Сельской.
Школьник вместе со своими друзьями бегал по гаражам. Во время игр его телефон упал в зазор между металлическими боксами. Мальчик попытался достать гаджет, но пока тянулся за ним, застрял в узком проеме.
Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи гидравлического инструмента раздвинули гаражи, предварительно подав школьнику веревку и каску. После этого сотрудники экстренного ведомства смогли вытянуть «пленника» из западни. Как отмечается в пресс-службе Управления гражданской защиты, спасателям помогали родственники мальчика.
Врач осмотрел ребенка. Как оказалось, тот не получил серьезных повреждений и отделался ссадинами.
В Уфе ребенок застрял между гаражами // 28.08.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU