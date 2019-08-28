Жителей Башкирии испугали трупы коров на обочине
В Сибае рядом с поселком Золото вчера, 27 августа, автомобилист сбил трех коров. Животные после продолжительных мучений скончались. Горожане отмечают, что подобное случается не первый раз – и все из-за плохого освещения на автодороге в сторону поселка.
Сегодня утром местные жители заметили, что трупы домашнего скота до сих пор лежат вдоль дороги. Они уже начинают разлагаться. Жуткое видео было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, что одну корову отбросило в кювет. Бездыханное тело лежит верх копытами. Оставшиеся животные находятся на обочине с другой стороны.
– Скоро вонь будет хлеще серы, – написал автор поста в одном из городских сообществ.
Почему местные службы все еще не позаботились о том, чтобы убрать трупы бедных животных, неизвестно.
Мертвые коровы в Сибае//28.08.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU