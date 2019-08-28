Жителей Башкирии испугали трупы коров на обочине

СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-28T10:10:07+03:00

Вчера животных сбил автомобилист – туши до сих пор не убрали

Изменить размер текста: A A

В Сибае рядом с поселком Золото вчера, 27 августа, автомобилист сбил трех коров. Животные после продолжительных мучений скончались. Горожане отмечают, что подобное случается не первый раз – и все из-за плохого освещения на автодороге в сторону поселка.

Сегодня утром местные жители заметили, что трупы домашнего скота до сих пор лежат вдоль дороги. Они уже начинают разлагаться. Жуткое видео было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, что одну корову отбросило в кювет. Бездыханное тело лежит верх копытами. Оставшиеся животные находятся на обочине с другой стороны.

– Скоро вонь будет хлеще серы, – написал автор поста в одном из городских сообществ.

Почему местные службы все еще не позаботились о том, чтобы убрать трупы бедных животных, неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/728555" frameborder="0"></iframe> Мертвые коровы в Сибае//28.08.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU