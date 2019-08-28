В Башкирии построят мясокомбинат за 750 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-28T09:07:01+03:00

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В Ишимбайском районе Башкирии планируется построить завод по производству мясных консервов. Об этом стало известно на прошедшем вчера «Инвестчасе» в Доме Республики.

Соглашение о строительстве было подписано между правительством республики и ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Патриот». Предприятие станет девятым резидентом особой экономической зоны в Ишимбайском районе. Комплекс будет иметь забойных цех и лабораторию контроля качества.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что сырья на комбинат будет поступить от республиканских хозяйств и фермеров. На данный момент готов бизнес-план и формируется техзадание на строительство. Объем инвестиций составит 750 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU