2019-08-28T09:07:01+03:00
Общество

В Башкирии построят мясокомбинат за 750 млн рублей

Комплекс разместят на территории особой экономической зоны
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Ишимбайском районе Башкирии планируется построить завод по производству мясных консервов. Об этом стало известно на прошедшем вчера «Инвестчасе» в Доме Республики.

Соглашение о строительстве было подписано между правительством республики и ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Патриот». Предприятие станет девятым резидентом особой экономической зоны в Ишимбайском районе. Комплекс будет иметь забойных цех и лабораторию контроля качества.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что сырья на комбинат будет поступить от республиканских хозяйств и фермеров. На данный момент готов бизнес-план и формируется техзадание на строительство. Объем инвестиций составит 750 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Звезда сериала «Кухня» сделала необычное фото в Уфе
Автопробег «Комсомолки»: жители села Петровское своими силами восстановили храм Покрова Пресвятой Богородицы
Из Уфы могут запустить прямые рейсы в Израиль
В Уфе 10-летний ребенок застрял между гаражами
Жителей Башкирии испугали трупы коров на обочине
Следком Башкирии прокомментировал слухи о расхитителях могил
Ночью в Уфе под колеса автомобиля попала женщина
В Башкирии пьяный водитель без прав вылетел в кювет на легковушке
Стала известна судьба Госцирка в Уфе
Радий Хабиров призвал бороться с незаконной продажей алкоголя по законам военного времени
В Уфе обвинившая в изнасиловании троих коллег дознавательница вновь не явилась в суд
В Башкирии детей застали за опасным занятием
Уфимку спасли благодаря мессенджеру WhatsApp
В Башкирии внезапно скончался 15-летний подросток
Суд по правам человека обязал выплатить экс-сенатору Изместьеву 12 тысяч евро
В МВД Башкирии рассказали, кто и зачем разрыл могилу молодой девушки