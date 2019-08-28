Ночью в Уфе под колеса автомобиля попала женщина

СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-28T08:39:00+03:00

С тяжелой травмой ее доставили в больницу

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 27 августа, в Уфе произошло ДТП с участием пешехода. Как рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, 44-летний водитель за рулем «Мицубиси Аутлендер» сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Все случилось на улице Гвардейской напротив дома 35/1.

Пострадавшая была доставлена в больницу с тяжелой травмой. На данный момент о её состоянии ничего неизвестно.

В уфимской ГИБДД напомнили о том, что до 6 сентября на территории города проводятся профилактические мероприятия «Пешеход». Они направлены на предупреждение дорожно-транспортного травматизма с участием пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU