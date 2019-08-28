2019-08-28T08:39:00+03:00
Происшествия

Ночью в Уфе под колеса автомобиля попала женщина

С тяжелой травмой ее доставили в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по Уфефото: ГИБДД по Уфе
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Вчера вечером, 27 августа, в Уфе произошло ДТП с участием пешехода. Как рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, 44-летний водитель за рулем «Мицубиси Аутлендер» сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Все случилось на улице Гвардейской напротив дома 35/1.

Пострадавшая была доставлена в больницу с тяжелой травмой. На данный момент о её состоянии ничего неизвестно.

В уфимской ГИБДД напомнили о том, что до 6 сентября на территории города проводятся профилактические мероприятия «Пешеход». Они направлены на предупреждение дорожно-транспортного травматизма с участием пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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