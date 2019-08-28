Следком Башкирии прокомментировал слухи о расхитителях могил

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-28T09:39:32+03:00

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Следственный комитет Башкирии прокомментировал обнаружение черепа неизвестного мужчины на кладбище в Туймазах. Ранее рассматривалась версия, что неизвестные занимаются расхищением могил. В пресс-службе Следкома эту гипотезу не подтвердили. Как оказалось, все достаточно прозаично.

– На очень старых кладбищах полностью исчезают границы и признаки захоронения. Уходят из жизни родственники покойных и погосты отдают под новые погребения. В результате на поверхность земли поднимаются старые останки, – отметили в правоохранительном ведомстве.

Таким образом, череп мог оказаться на поверхности из-за рытья новой могилы.

Напомним, череп мужчины был найден в Туймазах в конце июля. Страшную находку сделал горожанин и тут же позвонил в полицию. Вчера также стало известно, что могилу погребенной два года назад 25-летней девушки пытался раскопать ее бывший возлюбленный.

ИСТОЧНИК KP.RU