2019-08-28T07:53:29+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель без прав вылетел в кювет на легковушке

Мужчина пострадал и был доставлен в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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ГИБДД по РБГИБДД по РБ
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В Абзелиловском района Башкирии нетрезвый водитель попал в ДТП. По данным региональной ГИБДД, аварий произошла на 72 километре автодороги Серменево-Амангильдино-Баймак. 33-летний местный житель за рулем ВАЗ-21099 вылетел с трассы в кювет, где машина опрокинулась.

Автомобилист получил травмы, и его доставили в ближайшую больницу. Дорожным полицейским удалось выяснить, что мужчину управлял легковушкой в пьяном состоянии. Кроме того, его лишили прав еще в 2018 году.

ГИБДД по РБ

ГИБДД по РБ

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 15 ДТП, в которых пострадали 20 человек. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 2400 нарушений ПДД и задержали 36 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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