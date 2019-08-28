2019-08-28T07:34:43+03:00
Звезды

Стала известна судьба Госцирка в Уфе

По словам чиновников, они занимаются этим вопросом
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На оперативном совещании в башкирском правительстве вновь подняли вопрос реконструкции уфимского цирка. Недавно это здание взяли под охрану как памятник истории и культуры. Но в поледние три года он находится в аварийном состоянии.

Во время отчета министр культуры Башкирии Амина шафикова рассказала, что все это время цирк «стоит без движения». Эта часть доклада вызвала возмущение врио главы Башкирии Радия Хабирова.

- Года три, сколько детей выросло без этого, - сокрушался руководитель региона.

В ответ на это чиновники заявили, что занимаются этим вопросом. На данный момент «запущена проектная работа».

Напомним, в июле в республику приезжал глава «Росцирка» и заявил, что на реконструкцию здания выделят 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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