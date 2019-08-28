2019-08-28T07:20:42+03:00
Политика

Радий Хабиров призвал бороться с незаконной продажей алкоголя по законам военного времени

Об этом он заявил на оперативном совещании в башкирском правительстве
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Борьба с контрафактом в Башкирии продолжаетсяБорьба с контрафактом в Башкирии продолжаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В минувший вторник, 27 августа, состоялось очередное оперативное совещание в правительстве Башкирии. Секретарь совета общественной безопасности Алексей Касьянов отчитался об успехах в борьбе с незаконной продажей спиртного.

По данным совета, всего с начала года в республике закрыли 1,5 тысячи магазинов, торгующих алкоголем без лицензии. С января по август правоохранительные органы накрыли восемь подпольных цехов по производству суррогата. Из оброта изъяли около 60 тысяч литров контрафактного алкоголя.

По мнению врио главы Башкирии Радия Хабирова власти должны продолжать борьбу с торговцами паленого алкоголя.

- Здесь необходимо действовать жестко. На кону жизнь людей, мы и детей спасаем. Постараюсь выразиться помягче, но, если человек продает алкоголь несовершеннолетним, нужно поступать с ним по законам военного времени, - заявил руководитель региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии пьяный водитель без прав вылетел в кювет на легковушке
Стала известна судьба Госцирка в Уфе
В Уфе обвинившая в изнасиловании троих коллег дознавательница вновь не явилась в суд
В Башкирии детей застали за опасным занятием
В Уфе с помощью соседского чата спасли свисавшую с балкона бабушку
В Башкирии внезапно скончался 15-летний подросток
Суд по правам человека обязал выплатить экс-сенатору Изместьеву 12 тысяч евро
В МВД Башкирии рассказали, кто и зачем разрыл могилу молодой девушки
В Уфе загорелась квартира в многоэтажном доме: есть пострадавший
В Уфе суд смягчил наказание психиатру, изнасиловавшему свою несовершеннолетнюю пациентку
Сегодня в Уфе пройдет «Симфоночь» – оркестр исполнит музыку из популярных фильмов
Рецидивист из Башкирии до смерти забил своего знакомого
Под Уфой школьный тренер четыре месяца домогался своей 10-летней ученицы
В Уфе из-за дорожных работ ограничат движение на проспекте Октября
«Исполнил мечту и погиб»: в Башкирии скорбят по молодому парню
На 225 избирательных участках Башкирии будут установлены КОИБы
Студент из Уфы устроил стрельбу напротив главка МВД Башкирии
В Башкирии разыскивается надругавшийся над тремя девочками педофил
В школы Башкирии в этом году пойдут полмиллиона учеников
Пьяный молодой мотоциклист из Башкирии сбил четырех пешеходов
В уфимской многоэтажке загорелись две квартиры
В Уфе наградят бортпроводницу самолета, который приземлился в кукурузном поле
«Настоящая любовь»: уфимцев умилила целующаяся на лодке пожилая пара
Памятник архитектуры в Уфе будет сдан в аренду под клинику
На въезде в Уфу восстановили конструкцию из букв, составляющую название города
В Уфе засыпают яму, в которую начала проваливаться легковушка
РЕСТОПАРК – ивент, который меняет рестораны!
В Башкирии за неуважение к полицейским заблокировали 15 сайтов