Радий Хабиров призвал бороться с незаконной продажей алкоголя по законам военного времени

СЕГОДНЯ 07:20 2019-08-28T07:20:42+03:00

Об этом он заявил на оперативном совещании в башкирском правительстве

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В минувший вторник, 27 августа, состоялось очередное оперативное совещание в правительстве Башкирии. Секретарь совета общественной безопасности Алексей Касьянов отчитался об успехах в борьбе с незаконной продажей спиртного.

По данным совета, всего с начала года в республике закрыли 1,5 тысячи магазинов, торгующих алкоголем без лицензии. С января по август правоохранительные органы накрыли восемь подпольных цехов по производству суррогата. Из оброта изъяли около 60 тысяч литров контрафактного алкоголя.

По мнению врио главы Башкирии Радия Хабирова власти должны продолжать борьбу с торговцами паленого алкоголя.

- Здесь необходимо действовать жестко. На кону жизнь людей, мы и детей спасаем. Постараюсь выразиться помягче, но, если человек продает алкоголь несовершеннолетним, нужно поступать с ним по законам военного времени, - заявил руководитель региона.

ИСТОЧНИК KP.RU