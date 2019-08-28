2019-08-28T07:09:02+03:00
Общество

В Уфе обвинившая в изнасиловании троих коллег дознавательница вновь не явилась в суд

По словам адвокатов обвиняемых, она отказалась отвечать на вопросы без своей защитницы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Яна БазекинаФото: Яна Базекина
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В минувший вторник, 27 августа, в Кировском районном суде Уфы должно было состояться очередное заседание по громкому делу о групповом изнасиловании экс-дознавательницы полиции. Но слушание не состоялось из-за того, что потерпевшая отказалась участвовать в процессе без своего адвоката. Защитница девушки не смогла явиться в суд.

По словам адвокатов обвиняемых, потерпевшая не стала отвечать на вопросы без присутствия Ирины Валиевой, которая представляет ее интересы в суде. Вчера в ходе заседания вопросы должны были задавать защитники обвиняемых.

Напомним, о громкой истории с групповым изнасилованием в здании отдела миграции по Уфимскому району стало известно в конце октября прошлого года. Тогда 23-летняя дознавательница обвинила в надругательстве над ней троих высокопоставленных офицеров МВД по Башкирии. Сегодня теперь уже бывшие полицейские Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев оказались на скамье подсудимых. Все они находятся под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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