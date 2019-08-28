В Уфе с помощью соседского чата спасли свисавшую с балкона бабушку

СЕГОДНЯ 06:46 2019-08-28T06:46:25+03:00

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Накануне в Уфе бдительные соседи в очередной раз доказали пользу общего чата в мессенджерах. Случай произошел в одной из многоэтажек в Черниковке. В чат пришло сообщение: «Помогите срочно, на третий этаж, ломайте двери». Как оказалось, с балкона на улицу внезапно вылезла пожилая женщина и повисла. Она могла запросто упасть вниз и это могло привести к трагедии.

К счастью, один из соседей по имени Яков без промедлений прибежал в соседнюю квартиру и вылез на балкон. Затем мужчина помог пенсионерке забраться обратно в квартиру, сообщает Башкирское спутниковое телевидение.

Что делала пожилая женщина на высоте и почему решила покинуть свое жилище таким необычным способом, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU