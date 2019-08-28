В Башкирии внезапно скончался 15-летний подросток
В тот день молодой человек весело проводил время с друзьями
Фото: соцсети
Изменить размер текста:
Накануне стало известно об очередной жертве газа для зажигалок. На этот раз погиб 15-летний парень из Мелеуза. Как сообщает одно из сообществ в социальных сетях, в тот злополучный вечер парень сидел вместе со своими друзьями и дышал газом из баллона.
По данным очевидцев, знакомых с ситуацией, молодой мелеузовец внезапно почувствовал себя плохо, у него начались конвульсии, стало трудно дышать. О том, успели ли его друзья вызвать скорую помощь и вообще понять, что происходит, не сообщается. Известно, что парень скончался.
Теперь в ситуации будут разбираться правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU