2019-08-28T06:33:57+03:00
Происшествия

В Башкирии внезапно скончался 15-летний подросток

В тот день молодой человек весело проводил время с друзьями
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне стало известно об очередной жертве газа для зажигалок. На этот раз погиб 15-летний парень из Мелеуза. Как сообщает одно из сообществ в социальных сетях, в тот злополучный вечер парень сидел вместе со своими друзьями и дышал газом из баллона.

По данным очевидцев, знакомых с ситуацией, молодой мелеузовец внезапно почувствовал себя плохо, у него начались конвульсии, стало трудно дышать. О том, успели ли его друзья вызвать скорую помощь и вообще понять, что происходит, не сообщается. Известно, что парень скончался.

Теперь в ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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