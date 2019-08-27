2019-08-27T20:05:29+03:00
Происшествия

В МВД Башкирии рассказали, кто и зачем разрыл могилу молодой девушки

Вандалом действительно оказался знакомый 25-летней девушки, погибшей в ДТП
Яна БАЗЕКИНА
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Мужчина уверял, что хотел убедиться лично - кто именно закопан в могилеМужчина уверял, что хотел убедиться лично - кто именно закопан в могилеФото: Максим ШЕВЧЕНКО
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В МВД Башкирии прокомментировали инцидент с разрытой могилой на городском кладбище в Мелеузе. Напомним, что 23 августа в полицию поступило сообщение от родственников 25-летней девушки, похороненной 2 года назад. Родные рассказали, что обнаружили могилу разрытой, причем в гробе, со стороны, где находится голова, было проделано отверстие. Тогда мать девушки поделилась подозрениями, что к инциденту может быть причастен бывший возлюбленный дочери.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 32-летний житель Оренбургской области. Мужчина признался полицейским, что действительно был знаком с девушкой, которая погибла в ДТП в 2017 году в Орске, и решил удостовериться, что в могиле похоронена именно его подруга. Для этого он лично принес лопату и раскопал место захоронения.

- По факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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