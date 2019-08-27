В Уфе суд смягчил наказание психиатру, изнасиловавшему свою несовершеннолетнюю пациентку

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-27T17:37:28+03:00

Вместо 9 лет в колонии строгого режима насильник проведет 8 лет и 1 месяц

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Сегодня в Верховном суде республики прошло заседание, на котором пересмотрели наказание, назначенное ранее для уфимского психиатра, надругавшегося над своей несовершеннолетней пациенткой. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», заседание проходило за закрытыми дверями и по видеосвязи со следственным изолятором, где и находился обвиняемый.

В суд пришла и юная жертва насильника – девочка со слезами признается, что уже устала от бесконечных вопросов.

- Я уже все сказала, а они все спрашивают и спрашивают. Я больше не хочу все это видеть – и его, и суды, - говорит потерпевшая.

В итоге, внимательно выслушав доводы защиты обвиняемого, суд все же смягчил наказание растлителю – вместо 9 лет экс-психиатр отправится в колонию строгого режима 8 лет и 1 месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU