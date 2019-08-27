В Уфе загорелась квартира в многоэтажном доме: есть пострадавший
Еще десять жильцов вывели на улицу пожарные
Фото: МЧС по РБ
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Сегодня днем, 27 августа, в Уфе на улице Лесунова загорелась квартира на 11 этаже в высотном доме. Перепуганные жильцы, почувствовав запах гари в подъезде, немедленно вызвали спасателей.
На место происшествия прибыли пожарные, которые быстро потушили открытое горение и вывели на свежий воздух из задымленного подъезда десять человек. Еще одного пострадавшего с ожогами передали бригаде скорой помощи.
- Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Башкирии, - заверили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU