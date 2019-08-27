Сегодня в Уфе пройдет «Симфоночь» – оркестр исполнит музыку из популярных фильмов

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-27T16:57:44+03:00

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Сегодня, 27 августа, на площадке амфитеатра конгресс-холла «Торатау» состоится «Симфоночь», посвященная Дню российского кино. Мероприятие закроет IV Международный кинофестиваль «Серебряный Акбузат».

Для гостей концерта выступит национальный симфонический оркестр Башкирии. Он исполнит музыку из популярных отечественных и зарубежных фильмов, в числе которых «Служебный роман», «Ирония судьбы», «Звездные войны», «Крестный отец» и многие другие известные ленты.

– За пультом – главный приглашённый дирижёр национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, дирижер Государственной академической симфонической капеллы России и Государственного академического Большого театра России Дмитрий Крюков, – отметили в пресс-службе мэрии.

Концерт начнется в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU