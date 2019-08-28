Суд по правам человека обязал выплатить экс-сенатору Изместьеву 12 тысяч евро
ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву 10 тысяч евро за нарушение права на честный суд и 2 тысячи в качестве покрытия судебных расходов.
Напомним, что экс-сенатора задержали в 2007 году и обвинили сразу в нескольких серьезных преступлениях – организации убийств и руководстве преступной группой. В частности, в итоге его признали организатором покушения на сына первого президента Башкирии Урала Рахимова. За тяжкие преступления Изместьева приговорили к пожизненному заключению.
Позже экс-сенатор пожаловался в Европейский суд по правам человека на условия содержания в СИЗО с 2007 по 2011 годы – ему не давали общаться с близкими и друзьями, а также нарушали право на частную жизнь.
В итоге коллегия из семи судей признала, что нарушения содержания пожизненного заключенного в СИЗО были. Всего суд обязал Россию выплатить Изместьеву 12 тысяч евро денежной компенсации.
ИСТОЧНИК KP.RU