2019-08-28T06:31:56+03:00
Общество

Суд по правам человека обязал выплатить экс-сенатору Изместьеву 12 тысяч евро

Осужденный за покушения на убийство и терроризм пожаловался на условия содержания
Рустем АХУНОВ
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Фото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАССФото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС
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ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву 10 тысяч евро за нарушение права на честный суд и 2 тысячи в качестве покрытия судебных расходов.

Напомним, что экс-сенатора задержали в 2007 году и обвинили сразу в нескольких серьезных преступлениях – организации убийств и руководстве преступной группой. В частности, в итоге его признали организатором покушения на сына первого президента Башкирии Урала Рахимова. За тяжкие преступления Изместьева приговорили к пожизненному заключению.

Позже экс-сенатор пожаловался в Европейский суд по правам человека на условия содержания в СИЗО с 2007 по 2011 годы – ему не давали общаться с близкими и друзьями, а также нарушали право на частную жизнь.

В итоге коллегия из семи судей признала, что нарушения содержания пожизненного заключенного в СИЗО были. Всего суд обязал Россию выплатить Изместьеву 12 тысяч евро денежной компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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