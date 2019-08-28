В Башкирии детей застали за опасным занятием

СЕГОДНЯ 06:50 2019-08-28T06:50:27+03:00

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Жители села Юмагузино Кугарчинского района застали детей за опасным занятием – школьники бегали по крыше заброшенного торгового центра и пытались лазать по стенам. В ответ на замечания взрослых юные паркуристы бросались камнями. Об этом рассказала сельчанка в одном из сообществ социальной сети. К своему посту она прикрепила фотографии.

Женщина выразила обеспокоенность за хулиганов, несмотря на их хамоватое поведение. Она отметила, что рядом под зданием валяются большие камни, железки и торчит арматура. Сорвавшийся ребенок, по словам местной жительницы, может не просто получить травму, но и лишиться жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU