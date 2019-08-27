2019-08-27T15:49:32+03:00
Происшествия

Под Уфой школьный тренер четыре месяца домогался своей 10-летней ученицы

Мужчина свою вину не признал
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Обвиняемый домогался девочки к школе и на соревнованияхОбвиняемый домогался девочки к школе и на соревнованиях
Изменить размер текста:

В Уфе будут судить 56-летнего школьного тренера по бадминтону. Его обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении малолетней.

По версии следствия, обвиняемый в период с мая по сентябрь 2018 года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 10-летней ученицы. Он домогался девочки как в школе Уфимского района, так и на выездах на соревнования.

О преступлениях стало известно после просмотра видеозаписей с камер наблюдения Центра бадминтона в Казани. Именно там проходили последние соревнования. Обвиняемый был задержан. В ходе следствия правоохранители установили его причастность к аналогичным преступлениям в Самаре и Башкирии. Мужчина свою вину не признал.

– В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в следкоме Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе суд смягчил наказание психиатру, изнасиловавшему свою несовершеннолетнюю пациентку
Сегодня в Уфе пройдет «Симфоночь» – оркестр исполнит музыку из популярных фильмов
Рецидивист из Башкирии до смерти забил своего знакомого
В Уфе из-за дорожных работ ограничат движение на проспекте Октября
«Исполнил мечту и погиб»: в Башкирии скорбят по молодому парню
На 225 избирательных участках Башкирии будут установлены КОИБы
Студент из Уфы устроил стрельбу напротив главка МВД Башкирии
В Башкирии разыскивается надругавшийся над тремя девочками педофил
В школы Башкирии в этом году пойдут полмиллиона учеников
Пьяный молодой мотоциклист из Башкирии сбил четырех пешеходов
В уфимской многоэтажке загорелись две квартиры
В Уфе наградят бортпроводницу самолета, который приземлился в кукурузном поле
«Настоящая любовь»: уфимцев умилила целующаяся на лодке пожилая пара
Памятник архитектуры в Уфе будет сдан в аренду под клинику
На въезде в Уфу восстановили конструкцию из букв, составляющую название города
В Уфе засыпают яму, в которую начала проваливаться легковушка
РЕСТОПАРК – ивент, который меняет рестораны!
В Башкирии за неуважение к полицейским заблокировали 15 сайтов