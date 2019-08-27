Под Уфой школьный тренер четыре месяца домогался своей 10-летней ученицы

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-27T15:49:32+03:00

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В Уфе будут судить 56-летнего школьного тренера по бадминтону. Его обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении малолетней.

По версии следствия, обвиняемый в период с мая по сентябрь 2018 года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 10-летней ученицы. Он домогался девочки как в школе Уфимского района, так и на выездах на соревнования.

О преступлениях стало известно после просмотра видеозаписей с камер наблюдения Центра бадминтона в Казани. Именно там проходили последние соревнования. Обвиняемый был задержан. В ходе следствия правоохранители установили его причастность к аналогичным преступлениям в Самаре и Башкирии. Мужчина свою вину не признал.

– В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в следкоме Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU