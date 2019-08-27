Рецидивист из Башкирии до смерти забил своего знакомого

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-27T16:38:33+03:00

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Туймазинский межрайонный отдел завершил расследование уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Туймазов. По версии следствия, мужчина так сильно избил своего знакомого, что тот впоследствии скончался.

В полицию 16 апреля обратилась дочь погибшего. Она обнаружила тело своего отца в его квартире. Следователи смогли восстановить картину произошедшего и установить личность подозреваемого.

Правоохранители установили, что 15 апреля компания из трех мужчина и одной женщины выпивала дома у погибшего. Как это часто бывает, на ровном месте возникла ссора. Конфликт вспыхнул между хозяином и 42-летним гостем. Последний набросился на потерпевшего и нанес ему несколько ударов в голову, а потом оттащил его тело в комнату и оставил на полу. На следующее утро он ушел на похороны к знакомому, а избитый мужчина скончался от полученных травм.

Обвиняемый пришел в Следком через три дня вместе с адвокатом и написал явку с повинной. Как оказалось, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение вреда здоровью. В 2002 его посадили на 8 лет за то же преступление, в котором обвиняется сейчас – «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Текущее дело передано в суд для рассмотрение по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU