В Уфе из-за дорожных работ ограничат движение на проспекте Октября

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-27T15:21:00+03:00

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В пресс-службе столичной администрации сообщили, что сегодня, 27 августа, запланированы дорожные работы на проспекте Октября – из-за этого на оживленной улице будет ограничено движение транспорта.

По данным мэрии, на текущий момент отремонтирован участок от площади Володарского до улицы Города Галле. Здесь уже нанесли дорожную разметку термопластиком. В настоящий момент специалисты перешли к ремонту дорожного покрытия на участке проспекта Октября от улицы Города Галле до улицы 50 лет СССР.

– При благоприятных погодных условиях с 20.00 27 августа подрядная организация приступит к работам по устройству нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, – отметили представители администрации.

В связи с этим на данном участке будет ограничено движение транспорта. До каких пор это продлится, в мэрии не уточнили. Уфимцев и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU