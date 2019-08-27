На 225 избирательных участках Башкирии будут установлены КОИБы

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-27T14:23:17+03:00

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На выборах главы Башкирии, которые пройдут 8 сентября, на 225 избирательных участках будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в республиканском ЦИКе.

Техника для подсчета голосов будет установлена в тех местах, где численность избирателей превышает тысячу человек. Комплексы обработают голоса 11% избирателей. Стоимость одного КОИБа составляет 200-250 тысяч рублей. Глава региональной комиссии Илона Макаренко пояснила, что в Башкирии будет использовано 186 машин, выпущенных в 2010 году, и 39 комплексов 2017-го года. Для них будет подготовлено 355 тысяч бюллетеней.

На территории республики в Единый день голосования откроются 3 397 избирательных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU