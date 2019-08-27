В Башкирии разыскивается надругавшийся над тремя девочками педофил

СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-27T14:39:28+03:00

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В Башкирии полицейские объявили в розыск предполагаемого педофила. Мужчина подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении трех девочек из города Октябрьский. Региональный следком возбудил уголовное дело.

Согласно ориентировке правоохранителей, разыскиваемому на вид 40-50 лет, у него плотное телосложение, рост – около 170-180 сантиметров и седые короткие волосы. В момент совершения преступления он был одет в синие джины и синюю футболку с белой надписью. На нем также была черная кожаная куртка и черные туфли. Известно, что мужчина демонстрировал девочкам свои половые органы.

Всех, кто стал свидетелем преступлений или узнал педофила, просят срочно позвонить в дежурную часть полиции по Октябрьскому району: 02, 5-09-06 или 102 (для мобильных устройств).

ИСТОЧНИК KP.RU