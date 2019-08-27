В школы Башкирии в этом году пойдут полмиллиона учеников

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-27T13:24:36+03:00

В первый класс пойдут 55 тысяч детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В правительстве обсудили подготовку к новому учебному году

Изменить размер текста: A A

Школы Башкирии готовы принять 488 тысяч учеников, среди них – 55 тысяч первоклассников. Одной из главных тем сегодняшней оперативки в правительстве стала подготовка к новому учебному году. С докладом выступил исполняющий обязанности министра образования республики Айбулат Хажин.

В рамках подготовки к учебному году была проведена инспекция в 1310 школах Башкирии. Директорам образовательных учреждений был выписан чек-лист на устранение нарушений. Хажин отметил, что в республике нет ни одной школы, которая имела бы проблемы с пожарной безопасностью.

В учреждениях реализуются средства антитеррористической безопасности. На эти цели в этом году было выделено 313 млн рублей. В школах продолжается установка систем оповещения, видеонаблюдения и охранной сигнализации.

По данным руководителя Минобра, завершается обустройство теплых туалетов. Работы ведутся в нескольких районах республики. Радий Хабиров потребовал решить эту проблему до наступления холодов.

Из 1436 школьных автобусов 112 не приняты в эксплуатацию по техническому состоянию. Замечания по ним должны быть устранены до 1 сентября. Врио главы Башкирии также поручил к началу учебного года установить на всех подходах к школам дорожные знаки и разметку.

В следующем году планируется начать новую программу по благоустройству спортивных и игровых площадок в детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU